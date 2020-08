Delticom Aktie haussiert weiter - Halbjahreszahlen vorgelegt

Seitdem Delticom am Dienstagabend die Prognose für 2020 erhöht hat, explodiert der Aktienkurs des Unternehmens aus Hannover förmlich. Lag der XETRA-Schlusskurs am Dienstag noch bei 2,37 Euro, so erreicht das Papier heute in der Spitze 5,50 Euro. Binnen nicht einmal 48 Stunden hat sich der Wert der Delticom Aktie damit weit mehr als verdoppelt. Aktuell notiert der Aktienkurs bei 5,20 Euro, damit immer noch mehr als 42 Prozent höher ...