Zur Vorbereitung für ein neues Angebot zum Aktienrückkauf zieht die German Startups Group eigene Aktien ein. Der Schritt betrifft die bereits zuvor zurückgekauften 1.130.400 eigenen Aktien, die das Unternehmen im eigenen Bestand hält. „Nach Einzug beträgt das Grundkapital 10.854.000 Euro, eingeteilt in 10.854.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit rechnerischem Nennwert von je 1,00 Euro”, so das Berliner Unternehmen am ...