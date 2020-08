mVISE meldet Umsatz- und Gewinnanstieg

Die Düsseldorfer mVISE AG hat den Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2020 von 9,8 Millionen Euro auf 10,3 Millionen Euro gesteigert. Auf EBITDA-Basis hat die Gesellschaft ihren Gewinn von 0,1 Millionen Euro auf 0,3 Millionen Euro verbessern können. „In den ersten sechs Monaten 2020 verzeichnete mVISE zudem den höchsten Auftragseingang in einem ersten Halbjahr”, so das Unternehmen. Beim operativen Cashflow meldet mVISE einen ...