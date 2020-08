Scope bewertet das Raiffeisen Capital Management Nachhaltigkeitsteam mit AA+

Raiffeisen Capital Management hat strategisch früh mit dem Management nachhaltiger Investitionen begonnen und blickt entsprechend auf eine langjährige, exzellente Erfahrung zurück. Schon in den frühen 1990er Jahren legte die Raiffeisen KAG den Raiffeisen-Umweltfonds auf. In weiterer Folge hat Raiffeisen Capital Management mit dem Aufbau eines erfahrenen, ambitionierten und in der Person von Herrn Pinner sowie Herrn Motsch namhaften Nachhaltigkeitsteams die Weichen gestellt, auch in Zukunft nachhaltige Investmentstrategien erfolgreich umsetzen zu können.

Den Mittelpunkt des Managements der nachhaltigen Produkte bildet das vierköpfige SRI-Kernteam. Mit dem Aufbau des Expertenteams hat Raiffeisen Capital Management sehr vorausschauend bereits 2013 begonnen und konnte mit Wolfgang Pinner einen am Markt anerkannten Nachhaltigkeits-Experten als Leiter des Teams gewinnen. Herr Pinner setzt sich bereits seit 2002 intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander und Scope sieht ihn als einen „Frontrunner“ für nachhaltige Investments. Das inzwischen 4-köpfige SRI-Kernteam wird durch 20 Nachhaltigkeitsspezialisten ergänzt, die im Fondsmanagement das Thema Nachhaltigkeit abdecken. Die langjährige und vielseitige Erfahrung des SRI-Kernteams, ergänzt durch das erweiterte Nachhaltigkeitsteam, runden den Nachhaltigkeitsansatz ab und ermöglichen eine exzellente Umsetzung der theoretischen Prozesse in die Praxis.

Raiffeisen Capital Management wendet einen positiven Ansatz mit ESG-Momentum, Engagement, Proxy Voting und einer Mindestanforderung an die Höhe des ESG-Score an, ohne in Form von Negativkriterien erforderliche Ausschlüsse zu vernachlässigen. Es handelt sich um einen sehr weit gefassten, umfänglichen, quantitativ und qualitativ hochwertigen sowie integrativen Prozess, der die Voraussetzungen für ein verantwortungsvolles Management von nachhaltigen Fonds schafft und gleichzeitig das Investitionsrisiko senkt. Der „Footprint“ des Nachhaltigkeitsansatzes spiegelt sich in den Zielportfolios der nachhaltigen Produkte deutlich wider. Aus Sicht von Scope ist dies einer der wichtigsten Faktoren zur Bestätigung eines aufrichtigen Nachhaltigkeitsansatzes und zur klaren Differenzierung zu dem nach wie vor weit verbreiteten „Greenwashing“.