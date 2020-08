Wir sind Long in AMEX seit dem 07.08.2020 bei 96,40$ und realisieren heute weiter Gewinne. Wir ziehen den Stopp zusätzlich weiter in den Gewinn. Dazu haben wir folgende Kurznachricht verschickt.

Es stehen in 7 weiteren DOW30 Titeln Einstiege kurz bevor die wir auch per Kurznachricht an unseren Verteiler verschicken.

Alle gehandelten Positionen Long und Short sowie das Gesamtergebnis finden Sie in der unteren Tabelle. Alle Trades werden direkt mit allen Daten zum Einstieg an unseren Verteiler verschickt.

Sobald wir ein klares Signal haben von Seiten der Indikatoren, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum nächsten Einstieg per Mail an unseren Verteiler. Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de