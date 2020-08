Der Bereich bis $26.55 ist eine harte Widerstandszone. Seit dem Abverkauf stößt der Markt sich hier den Kopf. Hier geht es nun darum, eine Entscheidung zugunsten der Alternative oder primären Erwartung zu erzwingen. Primär gehen wir aufgrund des heftigen Einschlages und der impulsiven Struktur davon aus, dass das Hoch in Welle 1 drin ist. Aber der Markt hat sich in den letzten Wochen sehr widerstandsfähig erwiesen.

Wir sind durch den Abverkauf der letzten Tage aus dem Markt ausgestiegen und konnten aber sehr ordentlich Gewinne mitnehmen.

Wir müssen davon ausgehen, dass hier nochmal ein Hoch kommt. Dies zöge uns in einen Long-Trade hinein. Wir müssen hier also mit ganz spitzem Bleistift bewerten, was der Markt gerade zusammenschustert.

Wir fassen also zusammen, unterhalb von $26.55 gehen wir klar von einer Fortsetzung der Korrektur aus. Darüber wird es zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommen, die wir erstmal mit neuen Hochs in Verbindung bringen. Final ist das aber nicht entschieden und damit auch ein Long-Einstieg über $26.55 nicht gesetzt. Insbesondere, da wir gegen ein aktives Verkaufssignal im Tageschart handeln würden.

