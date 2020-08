PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Donnerstag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Etwas besser als erwartete wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt brachten keine nennenswerten Impulse. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe erstmals seit März unter eine Million gefallen, was deutlich unter der Expertenschätzungen lag.

Der Prager PX ging 1,16 Prozent tiefer aus dem Handel bei 916,77 Punkten. Tschechische Konsumentenpreise für Juli wurden am Markt ebenfalls wenig beachtet. Klare Verluste verbuchten die Aktien von Komercni Banka mit minus 2,2 Prozent und CEZ mit minus 2,1 Prozent