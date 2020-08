Gold: Höhenkoller

Mit 2.075 US-Dollar hat Gold zuletzt ein markantes neues Allzeithoch markiert, danach ging es aber erst einmal deutlich abwärts. Wie groß ist jetzt das Korrekturpotenzial?

Am 6. August und damit genau am Tag des Hochs hatten wir an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Edelmetall technisch stark überkauft und damit reif für eine Korrektur ist. Der anschließende Preiseinbruch war daher keine Überraschung, sondern eher zwangsläufig.