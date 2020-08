× Artikel versenden

Anlegerverlag BioNTech: Zukunft ist gesichert!

Eine der größten Hoffnungen im Kampf gegen die weltweite Pandemie ist das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech. Gemeinsam mit dem Pharma-Riesen Pfizer aus den USA arbeitet BioNTech an einem Corona-Impfstoff. Dabei haben die Mainzer einen sportlichen Zeitplan, der Hoffnung macht, dass das Leben bald wieder in normalen Bahnen verläuft. Anleger-Geschenk: In unserer großen BioNTech-Sonderstudie lesen Sie alles […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.