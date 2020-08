Zugegeben, die Nachrichten aus den Philippinen sind in diesen Tagen besonders schlecht. Das Land leidet schwer unter der Corona-Krise, die sich zu einer Wirtschaftskrise mit inzwischen 7,3 Mio. Arbeitslosen ausgewachsen hat. Die Regierung versagt. Außerdem mag dem ein oder anderen der Wirecard-Skandal in den Sinn kommen, bei dem das Luftgeld ausgerechnet auf philippinischen Konten gebucht wurde. Will man in einem solchen Land investieren? Eher nicht, es sei denn die Chance ist so attraktiv, dass sie das Risiko aufwiegt. Bei Goldassets gilt die Faustregel, dass die Gehalte mindestens das Zehnfache dessen betragen müssen, wie in so genannten „sicherern Ländern“.

Das ist, kurzgefasst, der Plan von Monterey Minerals Inc. (CSE: MREY; FSE: 2DK). Das Unternehmen hat nach langem Vorlauf gestern endlich die private australische Gesellschaft Greater Arc Pty Ltd ("Greater Arc") übernommen, der wiederum das hochgradige Gold- und Basismetallprojekt Alicia benannt nach der nahe gelegenen Gemeinde Alicia auf den Philippinen ("Alicia-Projekt") gehört. Monterey hat für Greater Arc 54 Millionen Stammaktien gezahlt, was 35,4% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Monterey entspricht. Greater Arc Resources wird zum größten Aktionär des Unternehmens. Allerdings wird Greater Arc die Aktien innerhalb von 180 Tagen an seine rund 300 überwiegend australischen Aktionäre verteilen.