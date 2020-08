Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund eins Prozent. Bis heute markieren 13,15 EUR dieses Hoch. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

Fazit: Deutsche EuroShop kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.