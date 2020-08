Pimco-Portfoliomanager über Asiens Wirtschaft: „Chinas Binnenkonsum treibt die Erholung“

Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal bereits wieder gewachsen. Vor allem die Nachfrage aus dem Inland sieht Stephen Chang, auf Asien spezialisierter Pimco-Portfoliomanager, als Treiber der Erholung. Zwei Branchen stechen dabei besonders heraus.

Stephen Chang ist Portfoliomanager in der Pimco-Niederlassung in Hongkong.





Herr Chang, Analysten sehen Anzeichen für eine schnelle Erholung der globalen Wirtschaft. Wie schätzen Sie die Aussichten für China ein?Stephen Chang: Die chinesischen Wirtschaftsindikatoren zu Beschäftigung und Mobilität sowie Produktion haben sich zuletzt positiv entwickelt. Das Land erholt sich weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gestützt wird die Entwicklung durch hohe Investitionen in Wohnraum und Infrastruktur sowie eine Normalisierung des Konsums. Im zweiten Quartal wuchs die Wirtschaftsleistung im Jahresvergleich um 3,2 Prozent. Auf Quartalsbasis stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni um 11,5 Prozent. Die Erholung wurde durch die Lockerung des Lockdowns, das Aufholen von Produktionsausfällen, den Nachfrageschub nach medizinischen Produkten und Hardware sowie durch Konjunkturmaßnahmen vorangetrieben.Welche Rolle spielt die chinesische Zentralbank?Chang: Der Staatsrat hat über die chinesische Volksbank, die People's Bank of China, den Mindestreservesatz für Kreditinstitute gesenkt und zugesagt, kleine und mittlere Banken bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen. Außerdem sollen die Kreditzinsen und Anleiherenditen sinken. Banken werden dazu angehalten, auf Gewinne zu verzichten, um Unternehmen zu helfen. Chinas Regierung hat die Kreditvergabe an die Realwirtschaft zur Priorität gemacht.Es besteht zwar noch eine gewisse Unsicherheit darüber, wie sich der Handelskonflikt mit den USA entwickelt. Die Entwicklung der Wirtschaft in China aber ist vielversprechend.Die Zeichen stehen also auf Erholung. Was bedeutet das für die Finanzmärkte im asiatisch-pazifischen Raum? Wie sollten Anleger sich aufstellen?Chang: Im besten Fall setzt sich die schnelle Erholung fort. Voraussetzung dafür wäre aber, dass sich das Virus mithilfe von Impfstoffen eindämmen oder mit Medikamenten behandeln lässt und die Abstandsregeln schneller als erwartet aufgehoben werden. Kommt es zu einer V-förmigen Erholung, setzen wir auf Inlandskonsum, darunter Internetanbieter, die Immobilienbranche sowie Unternehmen, die reichlich Liquidität vorhalten, aber im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Dazu zählen die Automobil- und Leasing-Branche sowie Häfen. In diesem Szenario würden wir Sektoren mit begrenzten Aussichten auf Gewinnsteigerung und dem Potenzial für eine Spread-Einengung wie Banken und Versorgungsunternehmen meiden.