DE30 testet 12.800 Punkte, da der Optimismus schwindet

++ Europäischer Aktienmarkt beginnt den Tag tiefer ++ DE30 testet die untere Grenze der Overbalance-Struktur ++ Daimler (DAI.DE) erzielt eine Einigung beim Diesel-Skandal in den USA ++



Die Aktienmärkte in Europa begannen den Tag tiefer und vertieften in den ersten Handelsstunden der europäischen Sitzung die Rückgänge. Der DE30 verlor 1,2%, während der spanische Ibex und der französische CAC 40 um über 2% niedriger gehandelt werden. Über Nacht wurde eine Reihe enttäuschender Makrodaten aus China veröffentlicht, die zeigten, dass die Nachfrage in der Welt nach der Pandemie weiterhin gedämpft ist. Die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr ist ein potenzielles Risikoereignis für Aktien.

Die Revision der BIP-Daten für das 2. Quartal für die Eurozone war keine Überraschung. Der Messwert zeigte einen Rückgang um 12,1% im Quartalsvergleich, genau wie in der vorläufigen Veröffentlichung signalisiert. Der BIP-Bericht aus Polen zeigte jedoch einen geringeren Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität als erwartet. Das BIP fiel im 2. Quartal um 8,9% im Quartalsvergleich gegenüber einem erwarteten Rückgang um 9,6% im Quartalsvergleich.

Der DE30 hat sich zur Unterstützung bei 12.820 Punkten zurückgezogen, wo die untere Grenze der Overbalance-Struktur zu finden ist. Ein Durchbruch dieser Hürde könnte als bärisches Signal betrachtet werden. Die nächste Unterstützung stellt das Fibonacci-Retracement von 50% der Korrektur von Ende Juli (12.750 Punkte) dar. Die Händler sollten bei der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) auf eine erhöhte Volatilität achten. Quelle: xStation 5

Daimler (DAI.DE) hat sich mit dem US-Justizministerium im Diesel-Skandal geeinigt. Der Autohersteller hat sich bereit erklärt, 1,27 Milliarden EUR an die Behörden und weitere 592 Millionen EUR zur Beilegung von Verbraucherklagen zu zahlen. Der Fall betraf rund 250.000 Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten.

Die Deutsche Börse (DB1.DE) kündigte an, dass am 21. August neue Regeln für die Mitgliedschaft im deutschen Leitindex eingeführt werden sollen. Das neue Regelwerk wird eine rasche Entfernung von Unternehmen außerhalb der regelmäßigen vierteljährlichen Neugewichtung ermöglichen. Der Börsenbetreiber sagte, dass die neuen Regeln für Wirecard (WDI.DE) gelten und das Unternehmen aus dem Index gestrichen werde.

Alle DE30-Mitglieder ziehen sich zurück, da sich die Stimmung aufgrund der chinesischen Daten verschlechtert. Quelle: Bloomberg



