Regelrecht bluten müssen heute Cancom SE-Aktionäre. Denn der Kurs notiert rund sieben Prozent in der Verlustzone. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Cancom SE, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.