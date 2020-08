Anleger Tipp: Der Wasserstoff-Boom ist in vollem Gange. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können momentan freudig in die Zukunft blicken. Denn nachdem die Quartalszahlen veröffentlicht wurden, konnte der Aktienkurs neue Meilensteine an der Börse setzen. Hier steckt ordentlich Potenzial drin.

Im zweiten Quartal 2020 konnte Plug Power einen Umsatz von 68 Millionen Dollar generieren. Das bedeutet eine Wahnsinns-Steigerung von 68 Prozent. Könnte der Umsatz im nächsten Quartal erneut gesteigert werden, könnten erneut Maßstäbe gesetzt werden.

Derzeit liegt der Aktienkurs bei 9,62 Euro. Damit liegt er nur minimale 0,06 Prozent unter dem gestrigen. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen führten zu dem höchsten Wert seit Börsenstart. Am 10.8. lag der Wert der Plug Power-Aktie bei 10,26 Euro. Die Aktionäre wissen ganz genau, dass hier enormes Potenzial drinsteckt und in Zukunft noch Einiges von Plug Power erwartet werden kann.

