Tencent Aktienkurs - Videospiele-Aktien und ETFs profitieren von der Covid-Rallye

Zu Beginn der Pandemie wurde der Streaming-Anbieter von Serien und Filmen Netflix bereits sehr früh als „König der Quarantäne“ ausgerufen. Die Performance der Netflix Aktien lässt sich auch sehen und der Aufwärtstrend ist auch in dieser Aktie weiterhin intakt. Zum eigentlich Profiteur ist jedoch der Videospielsektor aufgestiegen.

Der Lockdown hinterlässt seine Spuren in der Wirtschaft. Viele Millionen Menschen haben nicht nur ihre Arbeit verloren, sondern verbrachten auch viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden.

Gaming boomt

Der Solactive Video Games & Esports Index ist seit Beginn des Lockdown im März um 77 % gestiegen.

Videospiele und E-Sports sind mit die größten Profiteure der Pandemie. Dies scheint ein Trend zu sein, der in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Ein interessanter ETF für Videospiele und E-Sports hierzu wird unter dem Kürzel HERO von Global X Management geführt.

Electronic Arts Inc., der Herausgeber von Apex Legends und dem FIFA Fussballvideospiel, meldete im letzten Quartal Rekordumsätze mit Dutzenden Millionen neuer Spieler-Anmeldungen. Auch Activision Blizzard Inc. und Take-Two Interactive Inc. verzeichneten starke Ergebnisse.

All dies erfolgt vor der Veröffentlichung der neuen Spielkonsolen von Sony und Microsoft im kommenden Winter, die das Spielfeuer voraussichtlich noch weiter anheizen werden.

Dennoch schrecken einige Investoren vor der Branche zurück. Bloomberg Intelligence errechnete, dass die ETFs für Cloud-Computing in diesem Jahr zwar eine schlechtere Rendite erzielt haben als der Videospielbereich, die Zuflüsse in die Cloud-Computing ETFs aber achtmal so hoch waren.

Es scheint sich einige Investoren noch nicht darüber im Klaren sind, wie breit und dynamisch Online-Spiele und Gaming heutzutage sind und wie sie andere Formen sozialer Medien ergänzen oder ersetzen können.

In dem Maße, wie Videospiele ihr Publikum immer weiter ausdehnen und zusätzliche Funktionen hinzufügen, entwickeln sie sich möglicherweise zur nächsten Generation des Internets: ein Metaversum, das mit Millionen von Nutzern gefüllt ist, die in einer wirklich lebensechten virtuellen Realität interagieren.

Davon profitierte nicht zuletzt auch die Gaming-Industrie

Computerspiele dienen häufig nicht nur als Ablenkung, sondern auch dem gemeinsamen Zeitvertreib mit Freunden. Durch das Internet lassen sich die Spiele auch ohne physische Anwesenheit gemeinsam über das Internet spielen. Ein nebeneinander auf dem Sofa sitzen ist nicht mehr notwendig. Videospiele entwickeln sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten häufig überdurchschnittlich gut, da die Konsumenten versuchen, Geld zu sparen. Abgesehen davon, dass sie nicht verreisen können, dürften alle Konsumenten von den Folgen der virusbedingten Marktschwäche betroffen sein. Daher nutzen sie möglicherweise günstigere Unterhaltungsangebote, anstatt viel Geld für Kinobesuche oder risikoreiche Familienferien auszugeben.