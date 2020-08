CureVac bestätigt Preis-Gerüchte - heute Erstnotiz an der NASDAQ

Das Biotech-Unternehmen CureVac hat Pressemeldungen zum Emissionspreis zum anstehenden Börsengang an die NASDAQ in den USA bestätigt. Die mehr als 13,3 Millionen Aktien des Tübinger Biotech-Unternehmens werden zu 16,00 Dollar und damit am oberen Ende der Preisspanne platziert. „Zusätzlich gewährt das Unternehmen den Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1.999.999 zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen ...