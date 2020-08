NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Freitag zunächst einmal etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex 0,16 Prozent tiefer bei 27 851 Punkten. Wie schon in Europa drückte auch jenseits des Atlantiks auf die Stimmung, dass im US-Senat bei den Verhandlungen um weitere Konjunkturhilfen in der Corona-Krise noch immer keine Einigung erzielt wurde.

Im Blick stehen zum Wochenschluss einige US-Konjunkturnachrichten. So hatte sich der Einzelhandel auch im Juli von seinem Absturz in der Corona-Krise erholt. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Monaten hielten sich die Zuwächse aber in Grenzen. Nach Handelsstart stehen noch unter anderem Daten zum US-Verbrauchervertrauen auf der Agenda.