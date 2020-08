Curevac – es geht los! Welch ein Kurs…

Liebe Leser, eine weitere Neuerung gibt es in unserem Börsendienst ab heute: Wir lassen Euch nach langem Bitten;-) an unserer Whats-App-Gruppe teilhaben, in der wir Händler aus Banken, Bloomberg-Profis, Trader unterschiedlicher Fachgebiete und Produktexperten versammeln. Unsere wichtigsten Ergebnisse eines jeden Börsentages, spannendste Entwicklungen teilen wir mit Euch täglich mittags in einem neuen Audio-Format “Feingold am Mittag”. Für alle Abonnenten, auch Neulinge, gibt es dies bei Abonnement bis 31.8 noch kostenfrei on top als Sommeraktion. Heute Top-Thema – auch mit Daniel im Deutschlandfunk in Börse am Mittag – Curevac. In Kürze – selbst HeidelbergPharma springt an. Curevac wird schon auf 48 Dollar taxiert, dreifach so hoch wie der IPO Preis. Dazu läuft weiter der Trade mit Biofrontera sehr spannend im Biotech-Bereich, dazu gab es heute interessante Entwicklungen bei Varta. Ebenfalls beachtenswert – BID-Only bei Vontobel bei Krypto-Papieren, da sind wir dran. Dazu – Apple und die Bedeutung im Dow dann NACH dem Split, Stichwort Gewichtung. Alles weitere im Börsendienst heute, am Wochenende und jeden Tag von 8 bis 22 Uhr. Testen Sie uns gerne.