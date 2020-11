Ölpreise leichter, Brent unter 45 USD - Nachfrageaussichten unsicher

Nachdem die OPEC bereits ihre Erwartungen an die Nachfrage im Jahr 2020 gesenkt hatte, zog die Internationale Energieagentur am Donnerstag nach und teilte mit, dass die Ölnachfrage in diesem Jahr bei 91,1 Mio. Barrel/Tag liegen dürfte. Dies entspräche einem Rückgang von 8,1 Mio. Barrel/Tag. Verglichen mit der Prognose aus Juli wurde die Schätzung um 140.000 Barrel/Tag gesenkt.Für das kommende Jahr rechnen die Ökonomen der IEA mit einem Anstieg der Nachfrage auf 95,6 Mio. Barrel/Tag, 240.000 Barrel//Tag weniger als bislang erwartet wurden.Laut IEA wurden die Anpassungen durch die anhaltende Schwäche im Transportsektor erforderlich, allen voran in der Luftfahrt. Die neuerliche Bedarfsanpassungen waren erforderlich geworden, da in vielen Ländern die Geschwindigkeit der Wiedereröffnung der Wirtschaft aufgrund neuer Ansteckungen verringert werden musste.Derweil haben die OPEC+ Staaten begonnen, die Produktion von Rohöl wieder auszuweiten. Im August sollen 7,7 Mio. Barrel/Tag weniger gefördert werden als möglich, in den drei Monaten zuvor wurde die Produktion noch um 9,7 Mio. Barrel/Tag reduziert. In der nächsten Woche kommen Vertreter der OPEC+ Staaten zusammen, um über die Entwicklung des Marktes zu sprechen. Anpassungen der gegenwärtigen Vereinbarungen werden nicht erwartet.Das Fass Brent-Rohöl verliert 0,4 Prozent auf 44,78 USD, WTI-Rohöl korrigiert um 0,4 Prozent auf 42,09 USD/Barrel.