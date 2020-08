Gold-Crash voraus? - Das Top-Thema der letzten Börsenwoche! Unsere Redaktions-Kollegen von Smart Investor, Partner der wallstreet:online Zentralredaktion, geben in ihrer aktuellen, regelmäßigen wöchentlichen Analyse, dem Smart Investor Weekly, verblüffende Antworten für Anleger, die auf Gold und Goldminen-Aktien setzen.

Seit einigen Tagen werden Edelmetallanleger kräftig gebeutelt. Am Dienstag rauschten Gold und Silber so massiv in den Keller, dass die noch zur Mittagszeit ausgegebenen Haltelinien schon am Abend Makulatur waren. Inzwischen hat sich der Markt etwas beruhigt.