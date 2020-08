PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Freitag etwas tiefer aus dem Handel gegangen. International belasteten vor allem Wirtschaftsdaten aus China sowie die neuerlich wieder deutlicher steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen in ganz Europa.

Der Prager PX schloss mit minus 0,40 Prozent bei 913,06 Punkten. Auf den tschechischen Leitindex drückten vor allem die Bankenwerte. Die Titel des Schwergewichtes Erste Group verloren 1,4 Prozent. Moneta Money Moneygaben um 0,7 Prozent nach und Komercni Banka fielen um 0,2 Prozent. Im Energiebereich legten die CEZ-Anteilscheine dagegen um 1,4 Prozent zu.