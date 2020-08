Curevac – was passiert nun?

Liebe Leser, eine weitere Neuerung gibt es in unserem Börsendienst ab jetzt: Wir lassen Euch nach langem Bitten;-) de facto an unserer Whats-App-Gruppe teilhaben, in der wir Händler aus Banken, Bloomberg-Profis, Trader unterschiedlicher Fachgebiete und Produktexperten versammeln. Unsere wichtigsten Ergebnisse eines jeden Börsentages, die sich aus unserer Gruppe ergeben, spannendste Entwicklungen teilen wir mit Euch täglich mittags in einem neuen Audio-Format “Feingold am Mittag”. Mittags immer für Euch in der mailbox. Für alle Abonnenten, auch Neulinge, gibt es dies bei Abonnement bis 31.8 noch kostenfrei on top als Sommeraktion. Heute Top-Thema – auch mit Daniel im Deutschlandfunk in Börse am Mittag – Curevac. In Kürze – selbst HeidelbergPharma springt an. Curevac wurde mittags schon auf 48 Dollar taxiert, dreifach so hoch wie der IPO Preis. Dazu läuft weiter der Trade mit Biofrontera sehr spannend im Biotech-Bereich, desweiteren gab es interessante Entwicklungen bei Varta. Ebenfalls beachtenswert – BID-Only bei Vontobel bei Krypto-Papieren, da sind wir dran. Dazu – Apple und die Bedeutung im Dow dann NACH dem Split, Stichwort Gewichtung. Die Volatilität bei Tesla beschäftigt uns und der extreme Gleichklang der US-Bonds mit Gold. Daraus lässt sich eine Menge ableiten, Stichwort 16.9. Alles weitere im Börsendienst heute, am Wochenende und jeden Tag von 8 bis 22 Uhr. Testen Sie uns gerne. PS: Ab September finden unsere COACHING-Tage wieder statt. Wenn Sie sich registrieren möchten oder Informationen zu den einzelnen Trainings für Fortgeschrittene oder Anfänger möchten – mailen Sie uns gerne unter info@feingold-research.com