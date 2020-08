Zum Wochenende nahm Nel ASA jedoch wieder an Fahrt auf. Lag das Tagestief am Donnerstag noch bei 1,691 Euro, sprang die Aktie am Freitag bis auf 1,79 im Hoch. Mit 1,759 Euro verabschiedete sich Nel ASA dann ins Wochenende. Damit liegen hier neue technische Kaufsignale in der Luft.

Sollte der Anstieg über 1,80 gelingen, würde Nel ASA einen wichtigen charttechnischen Widerstand überbieten. Gleichzeitig gelänge damit der Ausbruch aus der vierwöchigen Schiebezone, was als Meilenstein auf dem Weg zur 2-Euro-Marke zu sehen wäre.

Fazit: Bei Nel ASA braut sich die nächste Kursbewegung zusammen.