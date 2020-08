Die Abkanzlerin

»In diesem Land ist intellektuelle Feigheit der schlimmste Feind, dem sich Autoren oder Journalisten gegenübersehen, und diese Tatsache scheint nicht in dem Maße diskutiert zu werden, welches sie verdient.« Dieser Satz fiel nicht in irgendeiner Diktatur irgendeines Proletariats oder Despoten. Er steht im Vorwort zu einem Buch, das 1945 schließlich doch in einer der ältesten

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.