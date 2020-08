Varta – ist die Luft raus?

Varta muss nach ordentlichen Zahlen in dieser Woche etwas Federn lassen. Von 125 Euro geht es zurück auf 116. Wir hatten zuletzt im Börsendienst empfohlen einen Teil der Gewinne auf Varta zu sichern und in unserem Bonus 15 Prozent Gewinne kassiert. Die Aktie klopft beim alten Rekord an, weshalb von Seiten der Short-Spekulanten ebenfalls wieder Gegenwind kommen dürfte. Die DZ Bank sieht die Aktie derzeit bei 120 Euro bewertet: Die DZ Bank hat den fairen Wert für Varta nach Zahlen von 100 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf “Halten” belassen. Analyst Michael Punzet passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit Blick auf den angehobenen Ausblick das Batteriekonzerns an. Die positiven Geschäftsaussichten seien jedoch weitestgehend im Kurs reflektiert.

Unsere Mail vom 11.08: