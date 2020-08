Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen wissen momentan noch nicht in welche Richtung es in den nächsten Wochen gehen wird. Zwar zeigte man sich auf der Finanzkonferenz zuversichtlich, der Aktienkurs fällt jedoch derzeit kontinuierlich.

Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Ballard Power erlebt gerade eine Explosion an der Börse. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern unter den Wasserstoff-Herstellern. Hier kostenfrei lesen.