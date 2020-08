Will man die unterschiedlichen Entwicklungen verschiedener Kulturen vergleichen, ist es wichtig die verschiedenen Grundlagen zu verstehen. Ist der Grund des afrikanischen Misserfolgs weißer Rassismus? Und was ist die Grundlage der asiatischen Erfolge? Einheitskultur in Vietnam In Vietnam gibt es ein Staatsvolk (die Vieth oder Kinh), das sich besonders über seine Kultur und Nationalität definiert: „Ich

Der Beitrag Vietnam und Südafrika – zwei Kulturen, zwei Wege erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Jürgen Gadamer.