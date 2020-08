Seit rund vier Wochen befindet sich Nel ASA mittlerweile im Sommerloch. Doch diese Lethargie kann jetzt schlagartig ein Ende haben, denn die Aussichten der Aktie sind derzeit so gut wie schon lange nicht mehr. Immerhin hat sich der Kurs zum Ende der Woche bis an den entscheidenden Widerstand herangekämpft, sodass es jetzt jederzeit richtig knallen kann.

Mit einer Ausnahme lagen sämtliche Schlusskurse von Nel ASA seit dem 23. Juli zwischen 1,693 auf der Unterseite und 1,778 Euro auf der Oberseite. Eine solch enge Handelsspanne ist für den eigentlich volatilen Wert sehr ungewöhnlich. Daher ist davon auszugehen, dass in den vergangenen drei Wochen extremes Bewegungspotenzial aufgebaut hat, das sich jetzt quasi aus dem Stand entladen kann.

Dabei bestehen gute Chancen, dass Nel ASA in der kommenden Woche explodieren wird. Denn zuletzt konnte sich der Kurs wieder spürbar in Richtung der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsrange bei 1,778 Euro vorarbeiten. Immerhin lagen die Schlusskurse am Donnerstag und Freitag bei 1,763 bzw. 1,759 Euro. Es fehlt also nur noch ein kleines Fünkchen, um ein mächtiges technisches Kaufsignal zu generieren.

Fazit: Anleger sollten sich in den nächsten Tagen wieder auf kräftige Kursbewegungen einstellen. In welche Richtung es dabei gehen kann, lesen Sie in unserer großen Nel ASA-Sonderstudie. Diesen Exklusiv-Report können Sie hier (kostenlos) herunterladen.