… können Anleger mit einem Call-Optionsschein der Société Générale eine Performance von über 86% erwarten.

Nach den guten Halbjahresergebnissen und einem ordentlichen Bullenpush bis kurz vor die 130 Euro Marke hat der Varta Kurs im Laufe des Nachmittags deutlich an Wert verloren. Inwiefern die Kurskorrektur von Gewinnmitnahmen (“Sell the good news”) oder drastischen Short-manövern verursacht wurden wird sich erst am Montag zeigen, klar ist jedoch dass die Varta Aktie in den nächsten Monaten jede Menge Potential hat.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Anstieg der Varta Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen steigenden Kurs auf 135,00 Euro bis Mitte März nächsten Jahres?