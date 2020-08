Anleger-Tipp: Wie wird es für TUI weitergehen? Die Zeichen stehen schlecht und es ist kein Ende in Sicht. Hier sehen Sie unsere detaillierte Analyse, mit einem Klick abrufbar .

Bestimmt wird der Kursverlauf nach wie vor von der Coronakrise, die sich für Reiseunternehmen wie TUI wieder zugespitzt hat und unschöne Folgen hat. Zum einen werden immer mehr Länder und Regionen zu Risikogebieten erklärt. Zum anderen fühlte sich TUI nun auch noch gezwungen, durch die für Spanien ausgesprochene Reisewarnung auch alle Pauschalreisen in das Land abzusagen.

Für TUI läuft es einfach nicht rund. Der Kurs verabschiedete sich nach all diesen Schocknachrichten in den Keller, ganze 8,33 Prozent verlor der Kurs zum Wochenende. Das entspricht bei einem neuen Aktienkurs von 3,50 Euro einem Verlust von satten 0,318 Euro. Für TUI sieht es also extrem schlecht aus und die Zukunftsaussichten sind nicht gerade vielversprechend!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern.