Gold, Silber, Dax – was nun?

in unserem heutigen Videonewsletter gehen wir ausführlich auf die Lage bei Gold und am Aktienmarkt ein. Denn aus Gesichtspunkten des Sentiments und der Behavioral Finance gibt es einige Gemeinsamkeiten.

Edelmetalle: Gold mit größtem Rückgang seit 2013

Die imposante Sommer-Rally bei Gold und Silber ist gestern mit einem großen Knall zu Ende gegangen. Beide Edelmetalle stürzten regelrecht ab. Gold verlor knapp 6% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit dem historischen Ausverkauf im April 2013. Noch ärger traf es Silber, das um fast 15% einbrach, was dem stärksten Rückgang an einem Handelstag seit Oktober 2008 entsprach. Der Preisrückgang setzte sich heute zunächst fort. Gold rutschte unter die Marke von 1.900 USD je Feinunze, Silber unter 24 USD je Feinunze. Von den am Freitag verzeichneten Hochs bedeutet das ein Rückgang um rund 200 USD bei Gold und von gut 6 USD bei Silber. Vom Ausmaß entspricht dies dem historischen 2-Tages-Ausverkauf im April 2013. Damals dauerte es fast sieben Jahre, bis das vorherige Preisniveau wieder erreicht wurde. Mit so einer langen Durststrecke ist diesmal nicht zu rechnen. Denn das fundamentale Umfeld bleibt für Gold und Silber dank negativer Realzinsen, einer beispiellosen Geldmengenausweitung und einer ausufernden Verschuldung ausgesprochen positiv. Eine Debatte über Zinserhöhungen, die den Ausverkauf vor mehr als sieben Jahren mit ausgelöst hatte, ist für sehr lange Zeit nicht zu erwarten, wie Fed-Chef Powell bei der letzten Pressekonferenz deutlich gemacht hat. Eine schnelle Rückkehr zu den Hochs von Ende letzter Woche dürfte es dennoch nicht geben. Dafür hat der gestrige Ausverkauf charttechnisch zu viel Schaden angerichtet und Anleger verschreckt. Indizien dafür liefern die von Bloomberg gemeldeten Abflüsse aus den ETFs. Bei Gold erstrecken sich diese inzwischen auf drei Tage, bei Silber gab es gestern den stärksten Tagesabfluss in diesem Jahr. Wir rechnen daher mit einer Konsolidierung, die durchaus einige Wochen andauern kann. Das wäre nach dem zu starken Preisanstieg auch gesund. Platin und Palladium konnten sich dem Abwärtssog gestern nicht entziehen und gaben ebenfalls kräftig nach. Platin verlor 5,6% auf 931 USD je Feinunze, Palladium fiel um gut 6% unter 2.100 USD je Feinunze.”