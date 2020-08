Börse Daily am Sonntag mit DAX, Adidas, Deutsche Post, SAP, HelloFresh, Deutsche Telekom, HeidelbergCement

während es den US-Aktienmärkten gelungen ist, weiter zu steigen, scheint dem DAX die Puste auszugehen. So macht sich die rückläufige Dynamik in einer seit Juni seitwärts gerichteten Tendenz bemerkbar. Im Hinblick auf die negativen Vorgaben der Saisonalität, nach welcher der August und September den Abschnitt mit hoher Korrekturwahrscheinlichkeit darstellen, bietet es sich aktuell an, vorsichtig zu sein.

Um auf den noch schnell fahrenden Börsenzug aufzuspringen, dürfte es mittlerweile zu spät sein. Bislang zeigen sich nur Warnsignale beim DAX, eine charttechnische Bestätigung sowie klare Verkaufssignale sind noch ausgeblieben. Diese könnten in Kürze folgen. Spätestens mit einem Unterschreiten von 12200 Punkten ergäbe sich ein solches Verkaufssignal und würde entsprechendes Korrekturpotenzial eröffnen.