Anhand des Chartbildes erarbeite ich Szenarien für das DAX-Trading in der neuen Handelswoche.

Eine "heiße" Woche liegt hinter uns. Die Volatilität nahm insbesondere am Dienstag zu, als der DAX seinen Widerstand überspringen konnte. In diesem Zuge kam es zur Eroberung der 13.000 - eine Marke, die jedoch zum Wochenausklang nicht mehr verteidigt werden konnte.

Während der erste Handelstag der vergangenen Woche noch verhalten startete, konnte bereits am Dienstag der Ausbruch auf der Oberseite erfolgen. Nicht nur die Widerstandszone um 12.750 bis 12.800 wurde übersprungen, sondern auch gleich die runde 13.000er-Marke erreicht. Am Mittwoch dann sogar per Schlusskurs, nachdem in diesem Zusammenhang das GAP aus Ende Juli gleich mit geschlossen werden konnte.