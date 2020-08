Krisenbedingt hatte das Unternehmen aus Houston / Texas deutliche Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Mit einer Erholung des Ölpreises könnte es aber schnell in die Erfolgsspur zurückfinden.

Aktueller Rücksetzer der Schlumberger-Aktie (SLB) zum 20-Tagesdurchschnitt ist ideal für einen Long-Einstieg. Details HIER bei ratgeberGELD.at