Um den Kommunismus zu errichten, forderte Karl Marx in Punkt fünf seines Kommunistischen Manifests die „Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol“. Spätestens 2020, mehr als 137 Jahre nach dem Ableben von Karl Marx kann man feststellen: mission completed (Auftrag erledigt). Dabei begann es in Europa eigentlich ganz harmlos. Mit seinem berühmten „whatever it takes“ rette der damalige EZB-Präsident Mario Draghi 2012 den durch die Eurokrise angeschlagenen Euro. Die Büchse der Pandora war geöffnet und wurde seitdem nicht mehr verschlossen.

Bereits seit den 1980er-Jahren kennen die Zinsen weltweit nur eine Richtung: nach unten. Wann immer es eine Turbulenz an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft gab, haben die Notenbanken gehandelt und die Zinsen gesenkt. Der vorläufige Höhepunkt wurde in der Corona Krise erreicht. In einem kaum noch vorstellbaren Ausmaß reagierten die Zentralbanken weltweit in nie gekannter Einigkeit und fluteten die Märkte mit Zentralbankgeld. Führende Ökonomen sprechen schon lange vom Notenbanksozialismus. Zuletzt warnte der deutsche Wirtschaftsweise Prof. Dr. Feld eindringlich vor einer „Freibier für alle Politik“. Denn die Märkte und die Politik finden dabei scheinbar zunehmend Gefallen an dieser Art der Problemlösung. Das freie Wechselspiel des Marktes wird zunehmend durch die Druckerpresse der Zentralbanken ersetzt. Geschichte wiederholt sich nicht, aber…