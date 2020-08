Biontech, Apple, DAX, Nikola – Live-Trainingstage

Die Kosten: 300 Euro für den gesamten Tag.

Die Gruppe: Limitiert auf maximal 15 Leute. Damit wir in einer kleinen Gruppe perfekt zusammenarbeiten können.

Hi Daniel,

nach dem Basistraining wollte ich euch ja noch Feedback geben.

Insgesamt hat mir das Training sehr gut gefallen, ich habt das total sympathisch, ehrlich und nicht so trocken gemacht. Man merkt sofort, dass ihr euch schon lange in der Materie bewegt und Ahnung von dem habt, was ihr macht. Richtig klasse. Das müsstet ihr eigentlich größer aufziehen, es steckt Potenzial drin. Dazu habe ich am Ende noch einen Punkt für dich.

Was könntet ihr meiner Meinung nach machen, um noch besser zu werden:

Ein kleines Vorbereitungsdokument, in welchem die Struktur / Agenda des Trainingstages verdeutlicht wird. Ihr könntet vorher das Niveau der Teilnehmer abfragen, damit wird es für euch leichter, euch vorzubereiten und ihr wisst, wer da so kommt. Das kann man sich ausdrucken und damit hat man einen einfacheren Überblick, wo wir gerade sind, was noch kommt. Die Ziele, welche ihr mit den einzelnen Agendapunkten erreichen wollt, wären auch wichtig in dem Dokument. Die 3 wichtigsten Punkte, die man je Agendapunkt mitnehmen sollte könnten mit rein.

Es könnte auch Sinn machen, von den Teilnehmer im Vorfeld jeweils 3 Fragen zu bekommen, dann seid ihr noch besser auf die Gruppe eingestellt.

So 1-2 Seiten mit den wichtigsten Begriffen, long, short etc., könnten sicher auch spannend für einige Teilnehmer sein.

LG M.

Liebes Feingold Research Team,

herzlichen Dank für den interessanten und informativen Trainingstag.

Ich bin Aktien-Einsteiger und habe alles gut verstanden. Gerne nehme ich an weiteren Infoveranstaltungen teil.

Ich habe nur noch eine Frage: Gibt es schnelle Informationsquellen bzw Webseiten? Ich hatte jetzt bei verschiedenen Aktien, dass Kurse fielen, wo dann bei fn oder anderen Seiten die Infos 2-3 h später zur Verfügung standen. Ich hätte mir eine schnellere Reaktion gewünscht.

Herzliche Grüße aus Herdecke,

S.

Hallo FR-Team,

vielen Dank nochmals für den letzten Trainingstag. Es sind vor allem die kleinen Erläuterungen am Rande, welche ich sehr hilfreich finde und langsam formt sich ein Bild, wie ich mit so manchem täglichen Tipp umgehen muss.

In der Vergangenheit habe ich einfach zu oft zugeschlagen weil es gut klang und so das Gesamtportfolio aus dem Auge verloren. Z.B. mit dem Resultat, dass die „Absicherung“ viel zu groß wurde, was in der Gesamtperformance auch wieder gegen mich lief. Oder eben, dass zum Schluss das Bare aufgebraucht war. Beim kurzfristigen Trading gibt es natürlich bei mir auch noch eine Menge Verbesserungspotential.

Der Tag war jedenfalls ideal gewählt und es tut gut, wenn man nicht nur alleine das aktuelle Treiben ohne scheinbare Limits betrachte. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, nach einem Jahr nochmals solch einen Tag mitzumachen. Eben alles was man tut nochmals auf den Prüfstand stellen…

Liebe Grüße

T.