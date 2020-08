Anleger-Tipp: Angesichts der enormen Gewinnchancen bei BioNTech haben wir das Unternehmen in der vergangenen Woche genauestens analysiert. Pünktlich zum Wochenende ist die große BioNTech-Sonderstudie fertig geworden. Die Analyse können Sie hier anfordern (für Anlegerverlag-Leser kostenlos).

BioNTechs Börsengang erfolgte im Oktober 2019 zu Kursen um 13 Euro. Anschließend verbesserte sich die Aktie sukzessive in Richtung der 40-Euro-Marke, ehe es mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu einer regelrechten Kursexplosion kam. Kurzzeitig schoss BioNTech auf über 100 Euro. Zwar wurden diese Gewinne auch genauso schnell wieder abgegeben, doch jetzt steht die nächste Rallye ins Haus.

Denn BioNTech schickt sich an, einen Impfstoff gegen das Corona-Virus auf den Markt zu bringen. So läuft für den Wirkstoff BNT162 mittlerweile die dritte und finale Testphase. Sollte diese Phase-III-Studie positiv abgeschlossen werden, könnte die Zulassung beantragt werden und der Impfstoff noch in diesem Jahr auf den Markt kommen!

