Während die Platzhirsche aus dem Wasserstoffbereich Ballard Power und auch Nel ASA seit Wochen nicht so recht vom Fleck kommen, können Aktionäre mit Plug Power beinahe täglich lohnenswerte Gewinne einstreichen. Denn seit Tagen kennen die Papiere nur die Richtung nach oben.

Im Juni konnte sich Plug Power von knapp über vier Dollar auf rund neun Dollar zum Monatsende verbessern. Also eine Verdopplung in nur vier Wochen! 100 Prozent Gewinn! Im Juli folgte dann eine ganz normale technische Konsolidierung. Die Aktie tippte kurzzeitig die 10-Dollar-Marke an, beendete den Monat dann aber wieder auf dem Anfangsniveau von neun Dollar.

Seit Anfang August läuft nun der nächste Kursschub. Plug Power markiert beinahe täglich neue Rekordstände. Zuletzt wurde dieses Allzeithoch auf über 12 Dollar nach oben geschraubt. Am Freitag schloss die Aktie bei 11,40 Dollar, sodass Anleger jetzt noch einmal einen kleinen Rabatt mitnehmen können. Denn die Trends bei Plug Power zeigen in allen Zeithorizonten nach oben.

