Apple und Tesla – Split und dann?

Liebe Leser, Apple und Tesla splitten die Aktien – kommen als nächstes Amazon und Google. Und spannende Frage – wenn sich Apple ungesplittet im Dow positiv austobt, danach aber ein sell on good News sprich split folgt – was bedeutet dies angesichts dann niedrigerer Gewichtung im Dow für den Index. Hintergrund – der Dow wird immer noch völlig irrsinnig nach Kurshöhe gewichtet bei den Einzeltiteln. Welch absurde Regelung. Dann schauen wir auf Curevac und wer reinschauen mag, wie es bei Curevac läuft – die Börse München zeigt hier aktuelle Geld- und Briefkurse. Beim Broker eToro sind Biotechs ohnedies seit Wochen heiß gehandelt und das dürfte bei den Tübingern nicht anders werden. Wichtig bei der Auswahl des Brokers – bitte sucht einen guten und zuverlässigen. Wir testen gerade und geben die große Auswertung, unseren Brokertest, im September an unsere Abonnenten. Soviel vorab – TradeRepublic oder ING können wir nicht empfehlen.

Wir waren in den letzten Tagen im Deutschlandfunk zu Curevac zu hören, dabei ging es im Wirtschaftsthema auch darum, warum die Deutsche Börse es einfach nicht auf die Reihe kriegt, ein solches Unternehmen im TecDAX zu platzieren und vor allem solche Firmen zu fördern. Marketing können die Amerikaner besser, dafür muss man nur auf Moderna schauen und auf die Bewertung von US-Biotechs – vergleiche man dazu mal Morphosys. Beim IPO von Curevac gilt – der Start ist besser als bei den beiden Konkurrenten, mitten in den Hype hinein. Ob man besser ist? Nun – das werden die Anwendungen des Impfstoffs zeigen. Wir sind jedoch bei Biotechs sehr vorsichtig. 90% der Firmen wird sich in 3 Jahren beim halben oder weniger Börsenwert finden, da gehen wir gerne Wetten ein.

Alles zum Handeln und alle *neuen* Depotaktionen der kommenden Woche dann exklusiv für unsere Abonnenten. Unser Tradingdepot liegt auf Rekordlevel, wir konnten seit März den Aufwärtstrend trotz unserer Puffer und Cash-Reserven stark mitnehmen. Einen schönen Wochenausklang wünschen wir nach einer Woche, in der wir Gewinne im Varta-Papier kassiert haben, einen Trade in Hello Fresh schlossen und im Gold unseren Lesern auf der 2050 den Short empfahlen. Jetzt schauen wir Richtung 16.9 – extrem spannende Phase vor der FED. Dazu auf Qiagen – DAX-Kandidat – Symrise und Delivery sowie neue Trades in Nikola und Biontech.