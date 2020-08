Das Börsendebut von Curevac ist mit einem Kurssprung von rund 250 Prozent mehr als gelungen. Dagegen korrigiert die Aktie des von der US-Regierung gepushten Biotechunternehmen Moderna nach einem starken Lauf - Ist das eine Einstiegschance?

An der Börse stand zuletzt das Tübinger Biotechunternehmens Curevac, dessen Aktie zum Börsendebüt an der Nasdaq gewaltig nach oben schoss. Der Ausgabekurs lag bei 16 Dollar und zu Handelsschluss stand die Aktie bei 55,90 Dollar, was einem Kurssprung von rund 250 Prozent bedeutet. Durch die Emission von mehr als 13 Millionen Aktien wurden insgesamt knapp 215 Millionen Dollar von Anlegern eingesammelt.

Im Rennen um einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus hat Konkurrent Moderna aber ebenfalls sehr gute Karten, da die US-Regierung ihre Anstrengungen forciert. Hauptprofiteur ist Moderna, die zu den bisherigen Hilfen aus Washington von 485 Millionen Dollar weitere 427 Millionen Dollar bekommen wird. Damit summiert sich die Gesamtsumme auf fast eine Milliarde Dollar.

Wie Moderna mitteilte, soll mit dem Geld unter anderem fortgeschrittene Tests der sogenannten Phase drei finanziert werden. Diese Phase sei die letzte und werde zudem "erheblich" ausgeweitet, hieß es von Seiten des in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts an der US-Ostküste beheimateten Unternehmens. An der dritten Testphase beteiligen sich 30.000 Menschen. Nach bisherigen Angaben will Moderna 500 Millionen Impfstoffeinheiten pro Jahr produzieren. Die Herstellung der Dosen soll im kommenden Jahr beginnen.

Moderna-Aktie sammelt neue Kräfte

Die Aktie von Moderna korrigierte zuletzt allerdings und durchbrach auch den kurzfristigen Aufwärtstrend. Langfristig ist der Aufwärtstrend intakt, allerdings sollten die nächsten beiden Unterstützungslinien bei rund 65 und 55 Dollar halten, um das insgesamt positive Chartbild zu erhalten. Nach oben kommt wieder Fantasie auf, sollte die Aufwärtstrendlinie zurückerobert werden und die Moderna-Aktie über die 80 Dollarmarke klettern.