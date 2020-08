Ende 2019 und Anfang dieses Jahres waren für Investoren hervorragende Monate, der Preis legte kontinuierlich zu und markierte binnen kürzester Zeit ein hoch bei 2.880 US-Dollar die Feinunze. Nach der Kursverdopplung innerhalb eines halben Jahres geriet aber auch dieses Metall sichtlich unter die Corona-Räder und fiel auf 1.500 US-Dollar zurück. Doch ab Mitte März startete wieder eine Gegenoffensive bullischer Marktteilnehmer in den Bereich von 2.480 US-Dollar. Seitdem hat die Dynamik spürbar abgenommen, nach einem Test des 61,8 % Fibonacci-Retracements aus Ende Juli herrscht nun eine ungewisse Seitwärtsphase. Diese könnte sich im weiteren Verlauf jedoch noch als symmetrisches Dreieck entpuppen und somit weitere Kaufanreize nach regelkonformer Auflösung liefern.

Neutraler Preisbereich

Zwischen dem 50-Tage-Durchschnitt bei 2.073 und grob 2.250 US-Dollar ist Palladium zunächst als neutral einzustufen. Ein Kursanstieg über 2.300 US-Dollar dürfte aber wieder Aufwärtspotenzial in Richtung 2.350 US-Dollar und das 61,8 % Fibo freisetzen können. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit weiter an den Widerstand bei 2.500 US-Dollar zuzulegen und würde ein Investment schon in der Anfangsphase durchaus interessant machen. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGQ4E6 zum Einsatz kommen. Sollte sich diese Annahme jedoch als falsch erweisen und Palladium unter den 50-Tage-Durchschnitt und die Marke von 2.070 US-Dollar zurückfallen, müssten abermalige Abschläge in Richtung des EMA 200 bei 1.990 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.