Die Deutsche Börse entscheidet am 21. August, welches Unternehmen den insolventen und skandalumwitterten Zahlungsabwickler Wirecard im DAX ersetzen wird. Als Kandidaten gelten Delivery Hero und Symrise. Der große Vorteil gegenüber Delivery Hero: Symrise ist nicht nur ein Wachstumsunternehmen, sondern schreibt auch seit vielen Jahren schwarze Zahlen. Im Halbjahr 1 2020 konnte Symrise den Umsatz trotz der Pandemie um 7,6 % im Vergleich zum H1 2019 steigern. In derselben Periode wuchs das EBIT um 10,2 % auf 265,8 Millionen Euro. Rund 30.000 Produkte befinden sich im Portfolio. Zu den weltweit mehr als 6000 Kunden gehören Lebensmittel-, Kosmetik-, Parfüm- und Getränkehersteller sowie die pharmazeutische Industrie bis hin zu Produzenten von Heimtiernahrung und Nahrungsergänzungsmitteln.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Symrise konnte sich aus einer langen Seitwärts-Konsolidierung (Anfang 2015 bis Ende 2018) befreien und wieder Aufwärtsdynamik entwickeln. Auch der Corona-Sell Off wirkte sich in der Spitze nur mit einem Verlust von 28 % aus, wobei dieser Verlust schon Ende Mai 2020 wieder egalisiert werden konnte. Von Mitte März 2020 bis heute gewann der Wert 59 % hinzu. Natürlich kommt dem Titel zugute, dass er in den DAX aufrücken und dort Wirecard beerben könnte. Das Momentum sollte bis zur Entscheidung über die Aufnahme am 21. August anhalten. Das erwartete KGV 2020 fällt mit 45 nicht billig aus, doch Symrise wird als Wachstumstitel gehandelt, der weitgehend immun gegen Lock-down-Maßnahmen ist. Das Ziel bei 124 Euro ist aufgrund dieser Faktoren greifbar, wobei aufgrund des hohen KGVs immer mit einem Rücksetzer bei dieser Long-Strategie zu rechnen ist.