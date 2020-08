Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund zehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese absolute Bestmarke liegt bei 9,22 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Deutsche Lufthansa.

Bei Deutsche Lufthansa ist also die Zeit für mutige Schnäppchenjäger gekommen. Schließlich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so günstig gibt. Wen das Geschäftsmodell ohnehin nicht überzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verstärken.

Fazit: Bei Deutsche Lufthansa geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.