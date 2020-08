Die Aktienmärkte scheinen tief im Sommerloch zu liegen und laufen seitwärts. Aber kommen die "Zombies" nun bald an die Oberfläche? Während China den Marxismus als vermeintliche Grundlage für sein Wachstum preist, verschiebt der Westen jeden notwendigen ökonomischen Schmerz immer weiter in die Zukunft (Aufhebung der Pflicht zur Insolvenzanmeldung, Verlängerung der Kurzarbeit etc.). Ist es Zufall, dass sich am Samstag die Aufhebung von Bretton Woods zum 49.Mal jährte? Seitdem scheinen die Dinge immer weiter aus dem Ruder zu laufen, mit einem ersten schweren Krisenfall in der Finanzkrise, nun die Coronakrise mit der Aussetzung von Grundprinzipien unseres Wirtschaftssystems. Die Entkoppelung der Aktienmärkte von der Realwirtschaft ist dafür symptomatisch..

Das Video "Überall Zombies!" sehen Sie hier..