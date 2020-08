Marktkommentar: EURUSD testet Hoch der Vorwoche

Die chinesischen Aktienindizes gewinnen am Montag an Wert, während Gold und die Futures des S&P 500 flach gehandelt werden.

Die USA und China haben ihre ursprünglich für Samstag geplante Videokonferenz zur Überprüfung des Phase-1-Deals verschoben. Eine Verschiebung könnte es China ermöglichen, mehr Käufe von US-Exporten zu tätigen, um sich an das vor sechs Monaten vereinbarte Abkommen zu halten. Doch ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Trump ordnete am Freitag offiziell an, dass der chinesische Besitzer der Video-Sharing-App TikTok seine US-Vermögenswerte verkauft und prüft nach eigenen Angaben ein Verbot von Alibaba.

EURUSD prallte am Freitag nach einem Rückgang bis auf 1,1780 von dem 50er-EMA (H4-Chart) ab. Nach einem kräftigen Anstieg ließ die Dynamik Richtung Ende der Sitzung schnell nach, doch bereits am Montagmorgen wird der Kurs weiter nach Norden gebracht. Das Paar testet das Hoch der Vorwoche und könnte sich der oberen Grenze der mehrwöchigen Seitwärtsrange (1,17 bis 1,19) annähern. Im W1-Chart deutet der RSI zum ersten Mal seit Januar 2018 auf überkaufte Bedingungen hin.

Der DE30 hat am Freitagmittag versucht, sich von seinem anfänglichen Einbruch zu erholen. Der 100er-EMA (H1-Chart) konnte trotz mehrerer Angriffe nicht zurückerobert werden und begrenzte auch am Montag im vorbörslichen Handel die Gewinne, sodass der gleitende Durchschnitt kurzfristig den wichtigsten Widerstand darstellen dürfte. Damit steckt der deutsche Leitindex weiter in dem Konsolidierungsbereich zwischen 12.800 und 12.880 Punkten fest.



