Am Freitag wurde bei der Varta Aktie reichlich Luft aus dem Aktienkurs gelassen. Zuvor hatte sich der TecDAX-Wert in einer steilen Rallye-Welle seit Ende Juli von 90,40 Euro auf 129,10 Euro und damit auf ein neues Allzeithoch verteuert. Doch der Ausbruch über das vorherige Top bei 128,00 Euro, das im Dezember 2019 erreicht wurde, blieb nicht stabil - und das hatte im Handel am Freitag starke Konsequenzen für Vartas Aktienkurs: Dieser ...