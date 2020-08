Kann die Nike-Aktie das Kursziel bei 112,80 USD erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte bei der Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) die Rally weitergehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike markierte am 22. Januar 2020 ein Allzeithoch bei 105,62 USD. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck und fiel bis 18. März 2020 auf ein Tief bei 60,00 USD. Damit fiel die Aktie fast auf eine langfristige innere Trendlinie zurück. Ab Mitte März erholte sie sich stark. Am 05. Juni notierte die Nike-Aktie schon fast wieder am Allzeithoch. Anschließend konsolidierte der Wert auf hohem Niveau. Am 05. August kam es zum Ausbruch aus dieser Konsolidierung.