EMX Royalty (3,56 CAD, 2,24 Euro; CA36873J1075) sucht nach aussichtsreichen Bergbauprojekten, wertet diese durch die hauseigene Expertise und geologische Exploration auf und verkauft/veroptioniert sie dann weiter an Explorationsfirmen oder Rohstoffproduzenten. Dafür erhält EMX Lizenzvereinbarungen auf zukünftige Produktionen von Edel- und Industriemetallen. Zudem kann EMX Abstands- und Meilensteinzahlungen aushandeln und bekommt oft Anteile an den Partnergesellschaften.

Umsatz aus Lizenzen

Aus Lizenzen erhielt EMX Royalty im zweiten Quartal 1.721.000 CAD von Partnerunternehmen. Zu gleicher Zeit wurden für die Generierung von Lizenzgebühren 4.765.000 CAD ausgegeben. Ein gewisser Rückgang ist dabei noch der Covid-19-Pandemie geschuldet. In den USA erhielt das Unternehmen vorläufige Zahlungen in Höhe von rund 185.000 US-Dollar aus dem Verkauf von 109 Goldunzen aus Lizenzen (Royaltys), die auf dem Leeville-Lizenzgrundstück im Northern Carlin Trend in Nevada hergestellt wurden – eine konstante Einnahmequelle von EMX.

Umsatz und Barmittel

Das zweite Quartal weist Barmittel in Höhe von gut 58 Mio. CAD sowie Wertpapiere, Investitionen und Forderungen im Wert von gut 20 Mio. CAD aus. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 1,3 Mio. CAD auf 2,35 Mio. CAD angestiegen. Partner von EMX, wie etwa McEwen Mining und South32 (Projekte Gold Bar South und Hardshell) haben die Explorationsarbeiten vorangetrieben. In Idaho hat EMX drei Lizenz-Goldprojekte zum Portfolio hinzugefügt. In Kanada hat EMX 60 Liegenschaften, die 52 Projekte umfassen, zugekauft.

EMX stark in Schweden, Finnland und Norwegen

Hier zählen nun mehr als 17 Edelmetall-Lizenzgebühren und Projekte auf der gewaltigen Fläche von fast 200.000 Hektar zum Besitz von EMX. Dazu kommen noch Explorationsprojekte für Basismetalle und Batteriemetalle.

Serbien, Türkei und der Rest der Welt

In Serbien befindet sich ein Highlight von EMX, nämlich die Beteiligung an der immens großen Gold-Kupfer-Liegenschaft Timok mittels einer NSR-Lizenzgebühr. Der Betreiber von Timok, die chinesische Zijin Mining, treibt die Arbeiten dort mit Nachdruck voran. In etwa einem Jahr ist mit der ersten Produktion zu rechnen. Bei der Balya-Blei-Zink-Liegenschaft in der Türkei, an der EMX eine Lizenzgebühr besitzt, gehen die Bohrarbeiten und die Minenentwicklung laut Q2-Bericht gut voran.