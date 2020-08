Investoren im Goldrausch

Rückenwind für den Goldpreis ergibt sich ebenfalls durch die gewaltige Liquidität, mit der Notenbanken die Märkte fluten. Mit ihren Käufen von Vermögenswerten drücken sie einerseits die Zinsen und erhöhen anderseits die Inflationserwartungen. So hat die US-Notenbank Fed ihre Bilanzsumme in der Corona-Krise seit März von 4,3 auf nahezu 7 Billionen Dollar Ende Juli ausgeweitet. Ein ähnlicher Anstieg ist im selben Zeitraum auch für die Bilanzsumme der EZB zu verzeichnen – von 4,7 Billionen Euro auf 6,3 Billionen Euro. Ein Ende dieser „Massenproduktion von Geld“ ist nicht absehbar. Ob die steigende Geldmenge tatsächlich zu einer Inflation führt, ist dabei gar nicht so wichtig. Allein die Erwartung steigender Preise könnten den Goldpreis weiter nach oben treiben. Man bedenke in diesem Zusammenhang auch, dass das Vertrauen vieler Anleger in die Geldsysteme durch die in extreme Höhe schnellenden Staatsschulden erschüttert wird.